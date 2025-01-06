شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للسياحة تستعد لمشاركتها في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد الهيئة السعودية للسياحة ممثلة بروح السعودية؛ الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ لمشاركتها في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي، والذي ينطلق في واجهة روشن بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير 2025م، وذلك بمعية شركائها من القطاع الحكومي والخاص، وبحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والإعلام والمهتمين بالقطاع من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم.

وتسعى الهيئة السعودية للسياحة من خلال مشاركتها إلى مناقشة أهم المستجدات في القطاع؛ وتسليط الضوء على أهم الإنجازات السياحية، والفرص الاستثمارية الهائلة والتسهيلات المقدمة، إضافةً لإبراز أهم الوجهات والمواقع والمعالم والمنتجات والعروض والباقات والمسارات السياحية خلال برنامج شتاء السعودية 2024م-2025م، بجانب الفعاليات العالمية والنوعية التي تقام حول المملكة طوال العام.

ومن المنتظر أن يحتضن جناح "روح السعودية" (A03) الواقع في قاعة رقم 3، العديد من التجارب السياحية التفاعلية، التي تعكس التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي في عدد من الوجهات السياحية، بالإضافة إلى تقويم فعاليات شتاء السعودية.

كما يستضيف الملتقى هذا العام عشرات العارضين من كبرى العلامات التجارية السعودية والدولية، من الفنادق وشركات السفر والسياحة وشركات الطيران ومنظمي الرحلات.

وتأتي انطلاقة هذا الملتقى الأهم على المستوى المحلي والإقليمي؛ في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة من أي وقت مضى، مع العديد من التسهيلات المقدمة عبر عدد من التأشيرات المتنوعة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، التي تتمثل في منصة "روح السعودية"، وما تقدمه من خدمات ومعلومات وتسهيلات وباقات وتجارب مميزة.