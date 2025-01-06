علق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، على عملية اطلاق النار في الضفة الغربية، مؤكدا انه "سنصل إلى القتلة وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم ولن نستثني أحدا".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو تعليقا على عملية اطلاق النار بالضفة الغربية: سنصل إلى القتلة وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم ولن نستثني أحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.