سموتريتش: قرية الفندق ونابلس وجنين يجب أن تبدو مثل جباليا

اشار وزير المالية الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريش في تصريح له الى انه "من يعتمد على السلطة الفلسطينية في الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل يستفيق على صباح يقوم فيه المخربون بذبح السكان اليهود"، معتبرا ان "الإرهاب في الضفة والإرهاب الآتي من غزة أو إيران هو الإرهاب ذاته وعلينا تركيعه".

ورأى سموتريش أن "قرية الفندق ونابلس وجنين يجب أن تبدو مثل جباليا لكي لا تتحول مدينة كفار سابا إلى كيبوتس كفار غزة"، مطاليا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"الدعوة لاجتماع عاجل اليوم من أجل مناقشة التصور الأمني واجتثاث الإرهاب في الضفة بصورة حقيقية".