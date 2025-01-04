الامارات | انقاذ طفل قبل خطوتين من سقوطه في فوهة بركان ثائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصدرت حديقة وطنية في هاواي تحذيرا جديدا للسياح بعد أن تم الإمساك بطفل صغير "في اللحظة الأخيرة" قبل سقوطه من حافة بركان ثائر.

وقال المنتزه إن الطفل الصغير ابتعد عن عائلته وفي جزء من الثانية، ركض مباشرة نحو حافة الجرف لبركان كيلاويا التي يبلغ ارتفاعها 400 قدم )حوالي 121متراً) .

وأضاف المنتزه في بيانه "تمكنت والدته، وهي تصرخ، من الإمساك به، عندما كان الطفل على بعد خطوة أو اثنتين من السقوط المميت".

وقالت حارسة المنتزه جيسيكا فيراكاني، التي راقبت الحادث، ل"بي بي سي" إنها تأمل أن يساعد مشاركة تفاصيل الحادث في "منع المآسي المستقبلية". ويعد كيلاويا، الواقع في جزيرة هاواي الكبرى، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم.

ويثور بشكل روتيني، وبدأ الثوران الأخير في 23 ديسمبر مع تدفق الحمم البركانية إلى السطح.

وقال مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في أحدث تحديث له يوم السبت إن الثوران مستمر على مستوى منخفض داخل منطقة مغلقة من الحديقة الوطنية. وقال المنتزه إن الحادث وقع في يوم عيد الميلاد في منطقة مغلقة من الحديقة حيث تجمعت العائلات لمشاهدة الحمم البركانية.

وقالت فيراكين إن الحادث وقع في منطقة تطل على كالديرا - الحفرة الكبيرة للبركان - ولم يكن الصبي لينجو من السقوط. وقال حراس الحديقة إنهم يريدون تذكير الزوار بالبقاء على الطريق والخروج من المناطق المغلقة، وإبقاء أطفالهم قريبين.