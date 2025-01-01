شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى الأساقفة العموم ووكيل البطريركية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الأربعاء، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غربي الإسكندرية) والأنبا هرمينا (قطاع شرقي الإسكندرية) والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بالخدمة، والعمل الرعوي بالإسكندرية.

ويذكر أن البابا تواضروس، التقى أمس مجموعة من شباب كنيسة السيدة العذراء والقديسين قزمان ودميان، إيبارشية سيدني بأستراليا برفقة القمص جوشوا تادرس المندوب البابوي لمجلس أمناء إيبارشية سيدني، الذين جاءوا إلى مصر لتقديم بعض الخدمات التعليمية والتنموية لعدة كنائس بالإسكندرية والبحيرة والقاهرة.

وأثنى قداسة البابا خلال كلمته معهم على حرصهم على تقديم خدماتهم لأخوتهم في مصر. وتحدث قداسته مع المجموعة البالغ عددها 40 شخص، من خلال مثل الوزنات عن الإمكانيات والقدرات التي يتيحها الله للإنسان، وهي:

- الوقت.

- المحبة.

- التسبيح.

- الكلمة المقدسة (bible).

- الكنيسة.

ثم استمع قداسته إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم في بعض مما طرح من موضوعات.

جدير بالذكر أن زيارة المجموعة تمت بالتنسيق مع مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).