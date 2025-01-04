تكنولوجيا: ثلاجات سامسونج الذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط طلب البقالة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن شراكة جديدة مع Instacart تتيح لثلاجات Samsung Bespoke الذكية، المزودة بكاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي، تسهيل تجربة التسوق للبقالة مباشرة من شاشة الثلاجة.

يمكن لهذه التقنية تحديد العناصر الناقصة في الثلاجة واقتراح إضافتها إلى عربة التسوق في تطبيق Instacart، مما يجعل طلب البقالة أكثر سهولة وذكاء.

تعتمد هذه التقنية على نظام Samsung Vision AI الذي يتعرف على العناصر المخزنة في الثلاجة عبر كاميرات داخلية وخارجية. تُستخدم الكاميرا الموجودة فوق باب الثلاجة لمراقبة العناصر التي يتم إدخالها أو إخراجها، في حين تتابع الكاميرات الداخلية المخزون بدقة. ومع ذلك، لا يمكن للنظام رؤية ما بداخل صناديق الأبواب أو الفريزر.

وتُظهر سامسونج أن النظام يستطيع التعرف على ما يصل إلى 37 نوعًا مختلفًا من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة. كما يمكن إدخال العناصر الأخرى يدويًا عبر تطبيق Samsung Food المثبت على الثلاجة أو على الهاتف المحمول، مما يعزز من دقة إدارة المخزون.

يتيح التكامل الجديد مع Instacart إنشاء تجربة تسوق تلقائية. يمكن للثلاجة اقتراح العناصر التي تحتاج إلى إعادة تخزين بناءً على ما يتم استهلاكه. عند استخدام وصفات محفوظة في تطبيق Samsung Food، تُحدث قائمة الطعام تلقائيًا، حيث تُزال العناصر التي تم استخدامها وتُضاف إلى قائمة التسوق عند الحاجة.

قدمت سامسونج هذا النظام الجديد في معرض CES 2025، حيث كشفت عن شاشة جديدة مقاس 9 بوصات مُدمجة في ثلاجاتها Bespoke، إلى جانب شاشة أكبر مقاس 32 بوصة. هذه الشراكة مع Instacart تعد بتجربة تسوق أكثر ذكاءً ومرونة.

من المتوقع أن تصل هذه الميزة عبر تحديث برمجيات لاحق هذا العام للنماذج المزودة بتقنية AI Vision Inside، التي تم إصدارها العام الماضي.

ورغم أن Instacart كان متاحًا سابقًا على بعض ثلاجات سامسونج كخدمة مستقلة، إلا أن هذه النسخة المتكاملة تضيف مستوى جديدًا من الذكاء التلقائي لإدارة البقالة.

يبقى السؤال الآن: إلى أي مدى ستنجح هذه الميزة في تلبية توقعات المستخدمين وتحقيق الكفاءة الموعودة؟

المصدر