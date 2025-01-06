تكنولوجيا: نظارات ذكية بشاشة مخفية داخل الإطار تقدم تجربة جديدة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Halliday Glasses نظارات ذكية جديدة تتميز بمساعدة استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وشاشة عرض صغيرة مدمجة تُظهر المعلومات مباشرة في مجال رؤية المستخدم.

ووضعت الشركة شاشة “DigiWindow” في الجزء العلوي الأيمن من الإطار، ووصفتها بأنها أصغر وأخف وحدة عرض للعين في العالم.

توقعت الشركة طرح النظارات في الأسواق بعد CES 2025، مع بدء الشحن بحلول نهاية الربع الأول من العام، وبسعر يتراوح بين 399 و499 دولارًا، متجاوزة أسعار المنافسين مثل Meta Ray-Bans وSolos AirGo Vision.

قدّمت شاشة “DigiWindow” رؤية واضحة بحجم 3.5 بوصة تظهر في الزاوية العلوية اليمنى، مع ضمان عدم عرقلة الرؤية. دعمت الشاشة إمكانية العمل في ضوء الشمس الساطع، وأتاحت للمستخدمين الذين يحتاجون عدسات طبية الاستفادة منها دون مشاكل.

اعتمدت النظارات على مساعد ذكي يقدّم إجابات استباقية بناءً على تحليل المحادثات. وقد جهّزت الشركة النظارات بميزات مثل تلخيص الاجتماعات، ترجمة فورية لـ40 لغة، وعرض الاتجاهات والتنقل. دعمت النظارات أيضًا نسخ الملاحظات الصوتية، عرض كلمات الأغاني أثناء تشغيل الموسيقى، والرد السري على الرسائل.

زوّدت Halliday النظارات بتصميم خفيف يزن 35 جرامًا، مع بطارية تدوم حتى 8 ساعات. كما أتاحت التحكم في الوظائف باستخدام الأوامر الصوتية، أو واجهة الإطار، أو حلقة مزودة بلوحة تتبع. وفّرت الشركة خيارين للألوان: الأسود غير اللامع وصدفة السلحفاة.

علاوةً على ذلك، أضافت الشركة دعمًا للمستخدمين المهتمين بتفاصيل إضافية حول حلقة لوحة التتبع، مثل طريقة شحنها وخيارات التصميم المتوفرة، دون الكشف عن المزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

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