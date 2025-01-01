شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ومصادرة المعدات.. عقوبة إلقاء مخلفات الهدم بالطرق والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون تنظيم وإدارة المخلفات، عقوبة إلقاء مخلفات الهدم بالطرق العامة، والتي قد تعرض حياة المواطنين للخطأ، وذلك في نص المادة 41 من القانون التي حددت عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف في الحالات التالية:

*ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

* فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

*سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

و تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.