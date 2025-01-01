شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية 30 يونيو 2026 والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن الأحوزة العمرانية فى محافظة المنيا، واعتماد المخططات التفصيلية، وذلك بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث ناقشت طلب مقدم من النائب، إيهاب عبد العظيم، بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى في جميع مراكز محافظة المنيا وخاصة مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.

وطلب مقدم من النائب محمد نشأت العمدة بشأن عدم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية بمركزي سمالوط ومطاي محافظة المنيا .

وطلب مقدم من النائب، رياض عبد الستار بشأن اعتماد المخطط التفصيلي الجديد لمركز وبندر ملوي - محافظة المنيا - حتى يتمكن المواطنين من بناء منازل لهم ولأبنائهم، فضلاً عن ضم مساحات المتخللات الكائنة داخل الكتل السكانية وتنتظر اعتماد الحيز العمراني الجديد.

ون جانبها، أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنه بحلول 30 يونيو 2026 سيتم الانتهاء من تحديث كل الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه فيما يخص الدليل القديم فى ملف الأحوزة حتى 2018 فيما يخص محافظ المنيا على وجه التحديد، المحافظة بها 361 قرية، تم الانتهاء من مخططات 354 قرية، وباقى القرى عبارة عن مستنزلات بمعنى انها التحمت مع قرى او مراكز اخرى وأصبحت جزء منها، أو قرى أخرى عبارة عن متناثرات، وهناك تنسيق طوال الوقت فى هذا الملف على وجه التحديد.

وتابعت:" وفيما يخص العزب عددها بلغ 1904 المعتمد لها مخططات 1636، ويوجد بعذ العزب مستنزله أو أخرى لا ترقى لأن تكون عزبة حيث تقل مساحتها عن نصف فدان، ومن ثم التنمية المحلية هى المنوط بها البت فى أمر هذه الحالات من عدمه.

وشدد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هذا التحديث واقعيا، وان يتم مراعاة الواقع والطبيعة فى عملية التحديث لحل هذا الأمر جذريا.