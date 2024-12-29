الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقع اتفاقية تعاون مع وزارة البلديات والإسكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اتفاقية تعاون مع وزارة البلديات والإسكان بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين لتصنيف مقدمي خدمات أو منتجات أو حلول الأمن السيبراني بما يسهم في تنمية وتنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المستهدفة، أبرزها "تصنيف المقاولين في مجال الأمن السيبراني، تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تصنيف أنشطة الأمن السيبراني، الربط الإلكتروني لتبادل البيانات بين الجهتين بشأن مقاولي أنشطة الأمن السيبراني" وغيرها من المجالات، للارتقاء بجودة أنشطة قطاع الأمن السيبراني، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية في المملكة.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.