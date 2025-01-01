توقيف فلسطيني حاول حرق شجرة ميلاد في صيدا

اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الفلسطيني إ. د. على خلفية محاولته حرق شجرة الميلاد التي تم رفعها عند تقاطع اشارة ايليا في صيدا، وتم تحويله إلى فرع المعلومات في بيروت للتوسع في التحقيق معه.

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