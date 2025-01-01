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توقيف فلسطيني حاول حرق شجرة ميلاد في صيدا

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اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الفلسطيني إ. د. على خلفية محاولته حرق شجرة الميلاد التي تم رفعها عند تقاطع اشارة ايليا في صيدا، وتم تحويله إلى فرع المعلومات في بيروت للتوسع في التحقيق معه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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