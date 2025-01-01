شرطة نيو أورليانز: إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم

أعلنت شرطة نيو أورليانز، عن "إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم"، لافتةً الى أن "الشخص الذي قاد السيارة باتجاه حشد من الناس أراد دهس أكبر عدد ممكن".

وأكدت الشرطة، أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع منفذ عملية الدهس، ومكتب التحقيقات الفيدرالي سيتولى منذ الآن التحقيق في حادثة الدهس".