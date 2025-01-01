مدينة المعرفة الاقتصادية تحصل على اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA لمخططها العام المحدث 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مدينة المعرفة الاقتصادية، خلال عام 2024، إنجازات بارزة ، حيث أعلنت عن حصولها على اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA لمخططها العام المحدث، الذي يتواءم مع مستهدفات وطموحات رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية في تحقيق الخطط الاستراتيجية لمنطقة المدينة المنورة فيما يتعلق بأنسنة المدن والاستدامة وتوفير مجتمعات سكنية ذكية، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار، وترفع جودة الحياة فيها.

هذا وحظيت مشاريع ومخطط مدينة المعرفة الاقتصادية، بالتكريم والتقدير، حيث حصدت على أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز مهرجان العمارة العالمي WAFX وجوائز قادة الهندسة المعمارية 2024. ويعكس هذا الفوز، التزامها بإنشاء مدينة مستدامة ومتصلة ومواكبة للمستقبل تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتُعتبر هذه الجوائز، رسالة تكريم وتقدير على جهودها المتواصلة في بناء مدينة تتمحور حول الابتكار وجودة الحياة والتصميم المجتمعي في قلب المدينة المنورة.

وتضمنت الأربع جوائز التي حصدتها مدينة المعرفة الاقتصادية، ثلاث جوائز ضمن مهرجان العمارة العالمي WAFX، وهي جائزة WAFX الفائز العام، وجائزة المدن الذكية، إلى جانب فوزها بجائزة WAFX لمشاريع المستقبل - التقدير العالي. بالإضافة إلى فوزها بجائزة الخطة الرئيسية للعام ضمن جوائز قادة الهندسة المعمارية 2024.

تحتفي هذه الجوائز بالرؤية المستقبلية لمدينة المعرفة الاقتصادية، المبنية على أسس الابتكار والتنفيذ والأنسنة وجودة الحياة. وتشمل العناصر الأساسية في تصميم مدينة المعرفة الاقتصادية تطوير موجه نحو النقل يضمن سهولة الوصول ويقلل من الازدحام، مع تعزيز الاستدامة.

كما تعمل على توفير بنية تحتية مستدامة ومساحات خضراء مفتوحة تدعم التوازن البيئي وتشجع على أنماط الحياة النشطة، وتنفيذ التخطيط الحضري الذكي الذي يدمج أحدث وسائل التنقل المرن والمستدام، ما يخلق أحياء تلبي احتياجات الحياة الحديثة.

وأكد محمد بن عبدالحميد آل الشيخ مبارك، الرئيس التنفيذي في مدينة المعرفة الاقتصادية، على أهمية اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للمخطط العام المحدث لمدينة المعرفة الاقتصادية قائلاً:"تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في إطار جهودنا وتطلعاتنا بأن نصبح بوابة المدينة المنورة للمستقبل. ونحن سعداء بالتكريم العالمي من خلال فوزنا بعدة جوائز، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على جهود ورسالة مدينة المعرفة الاقتصادية، التي تتمحور حول تطوير مدينة نابضة بالحياة تجمع بين البنية التحتية العالمية وتراث المدينة المنورة، ما يوفر أسلوب حياة متميزاً للسكان أو للقاطنين والزوار والمستثمرين. ومع تقدمنا في تحقيق هذه الرؤية الرائدة، نلتزم بوضع معايير جديدة للتطوير الحضري في المملكة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030، ما يجعل مدينة المعرفة الاقتصادية نموذجاً رائداً للمدن المستقبلية في السعودية والعالم".

وتُعتبر جوائز مهرجان العمارة العالمي WAFX، أكبر برنامج جوائز معمارية من نوعه في العالم يقوم بالتحكيم المباشر لمشاريع المتأهلين، حيث يجمع نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات في مجال التصميم والبناء.

من جهتها، تُكرم جوائز قادة الهندسة المعمارية، أفضل المهندسين المعماريين في المنطقة، فضلاً عن مشاريعهم والشركات التي يمثلونها.

تمتدُّ أعمال التطوير في مدينة المعرفة الاقتصادية على مساحة 6.8 كم٢ ومن المتوقّع أن تخلق 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة مع إضافة 58 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040م.

ومن خلال نهجها المبتكر في التطوير الحضري، تُشكل مدينة المعرفة الاقتصادية، عنصر تحفيز ومساهم رئيسي في مسيرة التحول لتوفير تجارب المدن الذكية والخدمات السكنية والتجارية وخدمات الضيافة النابضة بالحياة.