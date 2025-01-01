شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعلن عن ترقية 719 موظفاً وموظفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ترقية (719) موظفًا وموظفة من منسوبي ومنسوبات الشؤون الإسلامية بديوانها وفروعها بمناطق المملكة للمراتب التاسعة فما دون وذلك عبر منصة مسار خلال العام الحالي 2024 م.

وفي هذا الصدد ، قدم مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ متعب القحطاني شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حرصه الدائم والمستمر على تحفيز الكفاءات البشرية في قطاعات الوزارة .

ولفت القحطاني إلى أن الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية شهدت أرقام قياسية في عدد من تم توظيفهم وكذلك في عدد الترقيات التي تساهم في تحفيز المورد البشري الذي يشكل أولوية في مسيرة العمل الحكومي.

وقدم القحطاني التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للمشمولين بالترقية بالتوفيق والسداد ، وأن تكون هذه المناسبة حافزًا لبذل المزيد من الجهد بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم.

ومن جانبهم، عبّر الموظفون الذين شملتهم القرارات عن سعادتهم بالترقية، مؤكدين أنها ستكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعًا للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتحقيق رسالة واهداف وزارة الشؤون الاسلامية وفق توجيهات ومتابعة معالي الوزير .