شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبدالله الركبان يوضح حكم تقديم الطلاب هدايا للمعلم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ أ.د. عبدالله الركبان الحكم الشرعي لتقديم الطلاب هدايا للمعلمين، خاصة وقت الدراسة.

وقال الشيخ الركبان خلال استضافته عبر قناة «المجد»، أنه هذا الأمر لا يجوز، لأنها قد تؤثر على حيادية المعلم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هدايا العمال غلول، مؤكدًا بأن المعلم يدخل ضمن فئة العمال، وبالتالي ينطبق عليه هذا الحديث.

وأضاف أن هذه الهدايا قد تجعل المعلم يتساهل مع الطلاب الذين قدموها، مؤكدًا أنه لا يجوز تقديمها إلا في حالات استثنائية بعد انتهاء الدراسة والتصحيح، مثل طلاب السنة الأخيرة.

وشدد في نهاية حديثه على أهمية ابتعاد أي مسؤول مهما كانت جهته عن مثل هذه الأمور.