أفادت صحيفة "هآرتس"، بأنّ "الجيش الإسرائيلي حذر جنود احتياط موجودين بالخارج من تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة". وسبق وأن أصدرت المحكمة الجنائية الدول مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة. إلى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق من اليوم، عن "إصابة جنديين إسرائيليين حاربا في غزة ولبنان بعملية الدهس في مدينة نيو أورليانز الأميركية"، التي قتل فيها 15 شخصًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "هآرتس": الجيش الإسرائيلي حذر جنود احتياط موجودين بالخارج من تعرضهم للاعتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.