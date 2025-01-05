شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: استراتيجية النقابة لمكافحة فوضي السوشيال ميديا والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 05:43 م

أكد النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، أن إطلاق النقابة استراتيجيتها ومركز مكافحة الشائعات، هدفهما وضع خطة للسيطرة على فوضى السوشيال ميديا ومكافحة الشائعات، وتسليط الضوء على دورالإعلام في مواجهة تحديات العصر الرقمي.

وأشار إلي أن تلك الاستراتيجية تستهدف السيطرة بشكل مباشر فوضي الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس و(البوست الدوار ) وفوضي الشائعات على السوشيال ميديا بشكل عام .

وتابع أن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور:

المحور الأول: إنشاء مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين:

المحور الثاني: مكافحة المنشورات "الدوارة" على السوشيال ميديا

المحور الثالث: عقد جلسات دورية مع المؤثرين الهادفين على السوشيال ميديا.