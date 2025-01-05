دورة بريزبين: سابالينكا تتوج باللقب بفوزها على كودرميتوفا

الرياص - اسماء السيد - بريزبين : أحرزت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة أولى عالميا، لقب دورة بريزبين بفوزها على الروسية بولينا كودرميتوفا (107) بنتيجة 4 6، 6 3 و6 2 الاحد.

ونالت سابالينكا لقبها الثامن عشر في مسيرتها، وستتسلح بمعنويات مرتفعة عندما تستهل حملة الدفاع عن لقبها في العامين الاخيرين ببطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى الاسبوع المقبل.

وكانت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا أحرزت لقب دورة بريزبين الموسم الماضي على حساب سابالينكا نفسها 6 0 و6 3.

بدورها، خاضت بولينا الشقيقة الصغرى لفيرونيكا كودرميتوفا، والبالغة 21 عاما النهائي الأول لها بعد أن تأهلت من التصفيات في بريزبين.

وسيتيح لها بلوغ النهائي التقدم بين المراكز الستين الاوائل في التصنيف العالمي للمرة الاولى في التصنيف الصادر الإثنين.

ولدى الرجال، فاز التشيكي ييري ليهيتشكا (28 عالميا) باللقب اثر انسحاب منافسه في النهائي الأميركي رايلي أوبيلكا بعدما كان الاخير متأخرا 4 1 في المجموعة الأولى.

ونال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لقبه الثاني في جولة المحترفين، بعدما أحرز لقبه الاول في أديلايد في كانون الثاني/يناير 2024.

ولم تستمر المباراة سوى 13 دقيقة قبل أن يقرّر أوبيلكا الانسحاب.

وكان أوبيلكا الذي يبلغ طوله 2.11 متر قد اشتكى من الألم بعد فوزه في الدور نصف النهائي السبت على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار.

وشهدت مسيرة اللاعب الاميركي البالغ 27 عاما والذي كان يحتل المركز السابع عشر وحاليا الـ293 في التصنيف العالمي، تراجعا كبيرا بعد أن غاب عن الملاعب لحوالى موسمين منذ أواخر العام 2022 بسبب جراحة في المعصم.