انت الان تتابع الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع؛ لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وبحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة، إلى 2634.52 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة، إلى 2647.40 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.