بطولة إنكلترا: فوريست يواصل انتصاراته المتتالية ويلحق بأرسنال الى المركز الثاني

الرياص - اسماء السيد - لندن : واصل نوتنغهام فوريست نتائجه اللافتة هذا الموسم وانتصاراته المتتالية ورفعها الى ستة عندما تغلب على مضيفه ولفرهامبتون 3 0 الإثنين في ختام المرحلة العشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وسجل مورغان غيبس وايت (7) والنيوزيلندي كريس وود (44) والنيجيري تايوو أيوونيي (90+4) الأهداف.

وهو الفوز السادس تواليا لنوتنغهام فوريست والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 40 نقطة معززا موقعه في المركز الثالث بفارق الاهداف خلف أرسنال الثاني وبفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر وخصمه في المرحلة الحادية والعشرين الثلاثاء المقبل، علما أن فوريست هو من ألحق الخسارة الوحيدة بالـ"ريدز" هذا الموسم عندما تغلب عليهم 1 0 في أنفيلد في المرحلة الرابعة في 14 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكلَّل المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو عودته بنجاح الى ملعب "مولينو" حيث أشرف على تدريب ولفرهامبتون في الفترة بين عامي 2017 و2021 وأعاده الى الدوري الممتاز للمرة الاولى منذ 39 عاما.

في المقابل، مني ولفرهامبتون بخسارته الاولى بقيادة مدربه الجديد البرتغالي الآخر فيتور بيريرا خليفة غاري أونيل المقال من منصبه، فبقي في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وبكر نوتنغهام فوريست، الساعي الى العودة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا المتوج بلقبها مرتين للمرة الاولى منذ 45 عاما، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السابعة عندما قاد غيبس وايت هجمة مرتدة من منتصف الملعب وتبادل الكرة مع السويدي أنتوني غيلانغا داخل المنطقة فهيأها له وسددها بيسراه على يمين الحارس البرتغالي جوزيه سا.

وفرض ولفرهامبتون ضغطا كبيرا على ضيوفه وكان قريبا من إدراك التعادل في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس المرمى الدولي البلجيكي ماتس سيلز.

وكانت أخطر فرصة لأصحاب الأرض عندما مرر البرتغالي رودريغو غوميش كرة على طبق من ذهب الى المهاجم النروجي يورغن ستراند لارسن أمام المرمى فتابعها من مسافة قريبة لكن المدافع البرازيلي موريو أبعدها من باب المرمى (13).

وتألق سيلز بتدخل رائع وأبعد تسديدة قوية "على الطاير" لغوميش من داخل المنطقة الى ركنية (14)، وتابع تألقه بتصديه لرأسية لارسن من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لغوميش (29).

ونجح الضيوف في تعزيز تقدمهم من هجمة منسقة مرر على اثرها كالوم هودسون أدوي المتوغل من الجهة اليسرى كرة عرضية زاحفة الى وود غير المراقب فتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (44).

وهو الهدف الثاني عشر لوود هذا الموسم.