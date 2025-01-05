السلطات الأردنية اعلنت إرسال 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلنت السلطات الأردنية "إرسال 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا وذلك في إطار الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري ومن أجل تلبية إحتياجات الأسر المتضررة بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها هذا البلد".

واشار بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية، الى أن "بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، أرسل الأردن الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري".

واضاف البيان إن "هذه الخطوة تأتي في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها الشقيقة سوريا، وتأكيدا على العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين".