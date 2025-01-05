الأربعاء موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، موعد إقامة قرعة منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لموسم 2024/ 2025.

وحدد اتحاد القدم يوم الأربعاء القادم الثامن من شهر يناير الجاري موعدًا لإجراء القرعة، وذلك في مقر البنك الأهلي بمدينة الملك عبدالله المالية بالرياض عند تمام الساعة السادسة مساءً.

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