شكرا لمتابعة خبر عن إمارة مكة : أمطار وعواصف ترابية غدًا وندعو للحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية وارتفاع الأمواج.

وأضاف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة أن الحالة ستبدأ غدًا الاثنين حتى الثلاثاء المقبل، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

بدوره، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

ونوه المركز بأن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة صباح يوم غدٍ الإثنين.