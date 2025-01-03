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ابن يروي دور والدته في زواج والده الثاني.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى شخص تجربته مع زواج والده من سيدة أخرى غير والدته، مؤكداً أنه حضر زواجهما وكانت مناسبة غالية جداً.

وأكد الضيف خلال حديثه بقناة المجد : “فرحتي بزواج والدي كأنني أنا المتزوج، وأنا الذي كنت قائمًا فيه”.

وتابع أن والده تزوج منذ 25 سنة، مؤكداً أن والدته حضرت الزفاف بنفسها، بل وخطبت لزوجها من قبل أيضاً.

وقال إن والدته هي من أصرت على أن تخطب له وكانت أحب النساء إليها، مضيفاً أنها تمتلك قدراً كبيراً من الطيبة وعندها حسن ظن بالله كبير.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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