شكرا لمتابعة خبر عن ابن يروي دور والدته في زواج والده الثاني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى شخص تجربته مع زواج والده من سيدة أخرى غير والدته، مؤكداً أنه حضر زواجهما وكانت مناسبة غالية جداً.

وأكد الضيف خلال حديثه بقناة المجد : “فرحتي بزواج والدي كأنني أنا المتزوج، وأنا الذي كنت قائمًا فيه”.

وتابع أن والده تزوج منذ 25 سنة، مؤكداً أن والدته حضرت الزفاف بنفسها، بل وخطبت لزوجها من قبل أيضاً.

وقال إن والدته هي من أصرت على أن تخطب له وكانت أحب النساء إليها، مضيفاً أنها تمتلك قدراً كبيراً من الطيبة وعندها حسن ظن بالله كبير.