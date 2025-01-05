الجيش: تمارين تدريبية في منطقتَي قناة باكيش والدوار وحقل مزرعة حنوش

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن "وحدات من الجيش ستقوم اعتبارًا من 6 /1 /2025 ولغاية 12 /1 /2025، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية ورمايات في منطقتَي قناة باكيش - المتن والدوار – برمانا بواسطة الطوافات، وحقل تدريب مزرعة حنوش – حامات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة".

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