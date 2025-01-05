الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال معركة بشمال قطاع غزة اليوم

اعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال معركة بشمال قطاع غزة اليوم"، مشيرا الى أن "الجندي أصيب بجروح خطيرة جراء انهيار مبنى في جباليا".

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