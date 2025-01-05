شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة الأميرة ماجدة رعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفره، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد ـ رحمها الله ـ زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.