عطل تقني في خدمات الإنترنت في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، أنّ خدمات الإنترنت في البلاد تأثرت لدى إحدى شركات الاتصالات في البلاد إثر انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء الكويت.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع الشركة المتأثرة عمليات إصلاح الكابل المقطوع لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت، مشيرة إلى أنها تحقق مع الشركة ذاتها للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً مثل الاعتماد على كابلات بديلة للاستفادة من الشبكة المتاحة ومنع تكرار مثل هذه الحالات.

كما أكدت في الوقت ذاته، أهمية الاستمرار في مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع المستخدمين.

وشهدت الساعات الماضية تداول استياء لافت من قبل مستخدمي منصات التواصل في الكويت بفعل عدم استمرار خدمة الإنترنت بشكل فعال، مطالبين الهيئة بضرورة الإفصاح عن الأمر.