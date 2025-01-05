الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله من تسليح نفسه من جديد

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح مصوّر، إلى أسلحة زعم أنّها لحزب الله ووجدها في جنوب لبنان، وقال "نحن لن نسمح لحزب الله من تسليح نفسه من جديد ومن إعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأنّ "الجيش الاسرائيلي سينسحب خلال الايام المقبلة بشكل كامل من بلدة الناقورة ويسلم المسؤولية للجيش اللبناني تحت إشراف أميركي"، بحسب زعمه.

وقال الموقع إنّ الجيش الإسرائيلي "يوضح أنّه باستثناء هذه المنطقة، فإن اسرائيل لن تنسحب بالضرورة من الاراضي اللبنانية في نهاية مهلة الـ60 يوما".

وأمس، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، على أن الحزب قال إنه يعطي "فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأنّنا سنصبر، لا يعني هذا أنّنا سنصبر لمدة 60 يومًا ولا يعني هذا أنّنا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يومًا، صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نُواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية، قد ينفذ صبرنا قبل 60 يومًا وقد يستمر، هذا أمر تُقرّره القيادة".