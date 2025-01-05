أكد النائب ابراهيم منيمنة، أنه "لا يمكن القبول بأي خروقات إسرائيلية وعلى إسرائيل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا الى أن "هناك مستوى من انعدام الثقة بين المكونات اللبنانية، وعلى كل اللبنانيين خلق سياسة لحماية البلد والالتزام بها".
ولفت في حديث لقناة "الجديد"، الى أن "النقاش الأساسي اليوم يدور حول اسم قائد الجيش جوزاف عون وحسم الاسم لم يصل إلى خواتيمه بعد إلا أنني متفائل بإمكانية انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون".
كانت هذه تفاصيل خبر منيمنة: النقاش الأساسي اليوم يدور حول اسم قائد الجيش وحسم الاسم لم يصل إلى خواتيمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.