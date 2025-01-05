منيمنة: النقاش الأساسي اليوم يدور حول اسم قائد الجيش وحسم الاسم لم يصل إلى خواتيمه

أكد النائب ابراهيم منيمنة، أنه "لا يمكن القبول بأي خروقات إسرائيلية وعلى إسرائيل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا الى أن "هناك مستوى من انعدام الثقة بين المكونات اللبنانية، وعلى كل اللبنانيين خلق ​سياسة​ لحماية البلد والالتزام بها".

ولفت في حديث لقناة "الجديد"، الى أن "النقاش الأساسي اليوم يدور حول اسم قائد الجيش جوزاف عون وحسم الاسم لم يصل إلى خواتيمه بعد إلا أنني متفائل بإمكانية انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون".