شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريم بنت الوليد تنعي جدتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نعت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، جدتها الأميرة منى الصلح، والتي وافتها المنية مساء أمس، عن عمر ناهز الـ 95 عامًا.

وغردت الأميرة ريم على حسابها على منصة إكس قائلة: “اللهم ارحم جدتي رحمة واسعة، وثبتها عند السؤال، وآنس وحشتها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واحشرها مع الأنبياء والصديقين والشهداء يا رب العالمين”.

وولدت الأميرة منى في بيروت عام 1930، وهي ابنة رئيس الوزراء الراحل رياض الصلح، وتزوجت الأمير طلال لمدة 14 عامًا، قبل أن ينفصلا دون إبداء أي أسباب.