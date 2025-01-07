شكرا لمتابعة خبر عن دعوات وابتهال ضيوف الرحمن أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو دعوات وابتهال من ضيوف الرحمن أثناء هطول أمطار الخير والرحمة على المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان. في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية للمملكة.