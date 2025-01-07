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عراقي يزور المملكة لأول مرة: بكل النواحي متفوقين وأناقة الشعب رائعة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعرب شاب عراقي يزور المملكة لأول مرة، عن انبهاره بأناقة الشعب السعودي رجال ونساء واحتفاظهم بثقافتهم .

وجاء الشاب مندهشًا في مقطع فيديو وهو يقول :” متفاجئ أي إبل وصحراء اللي كنا نقولها، إما نحن جينا متأخرين أم هم تطورو قبلنا .”

وأضاف :” الصراحة سابقينا بكل شي حتى الرجال والنساء يلبسون أحسن منّا براندات وكل شيء رائع.”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً:” عيونه زرق وسنونه فرق الله يكفينا شر الحسد .”

بينما قال آخر :” الإبل والصحراء عاشوها آبائنا وأمهاتنا وملوكنا وأمرائنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته نعتز ونفتخر أننا أبناء الصحراء وأننا اهل الإبل .”

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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