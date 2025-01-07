شكرا لمتابعة خبر عن عراقي يزور المملكة لأول مرة: بكل النواحي متفوقين وأناقة الشعب رائعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب شاب عراقي يزور المملكة لأول مرة، عن انبهاره بأناقة الشعب السعودي رجال ونساء واحتفاظهم بثقافتهم .

وجاء الشاب مندهشًا في مقطع فيديو وهو يقول :” متفاجئ أي إبل وصحراء اللي كنا نقولها، إما نحن جينا متأخرين أم هم تطورو قبلنا .”

وأضاف :” الصراحة سابقينا بكل شي حتى الرجال والنساء يلبسون أحسن منّا براندات وكل شيء رائع.”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً:” عيونه زرق وسنونه فرق الله يكفينا شر الحسد .”

بينما قال آخر :” الإبل والصحراء عاشوها آبائنا وأمهاتنا وملوكنا وأمرائنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته نعتز ونفتخر أننا أبناء الصحراء وأننا اهل الإبل .”