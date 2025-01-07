- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن عراقي يزور المملكة لأول مرة: بكل النواحي متفوقين وأناقة الشعب رائعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعرب شاب عراقي يزور المملكة لأول مرة، عن انبهاره بأناقة الشعب السعودي رجال ونساء واحتفاظهم بثقافتهم .
وجاء الشاب مندهشًا في مقطع فيديو وهو يقول :” متفاجئ أي إبل وصحراء اللي كنا نقولها، إما نحن جينا متأخرين أم هم تطورو قبلنا .”
وأضاف :” الصراحة سابقينا بكل شي حتى الرجال والنساء يلبسون أحسن منّا براندات وكل شيء رائع.”
ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً:” عيونه زرق وسنونه فرق الله يكفينا شر الحسد .”
بينما قال آخر :” الإبل والصحراء عاشوها آبائنا وأمهاتنا وملوكنا وأمرائنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته نعتز ونفتخر أننا أبناء الصحراء وأننا اهل الإبل .”