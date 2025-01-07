شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح سوق طويق الشعبي بحديقة المنتزه البري في حوطة بني تميم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياش أمين منطقة الرياض، سوق طويق الشعبي في حديقة المنتزه البري للقرية التراثية في محافظة حوطة بني تميم .

وقال سموه نتمنى أن يكون هذا السوق نافعًا للمحافظة وقاصديها وخاصةً من المحافظات المجاورة لها، مقدمًا شكره لبلدية المحافظة وعلى رأسهم رئيسها الشاب عبدالله التميمي على الإنجاز العظيم لهذا المشروع في وقتٍ قصير، وفقًا لصباح السعودية.

وعن اختيار اسم سوق طويق الشعبي، صرح المهندس عبدالله التميمي رئيس بلدية حوطة بني تميم، أن أهالي المنطقة هم من اختاروا هذا الاسم بعدما تم عمل استفتاء ومشاركة الأهالي .

والجدير بالذكر أن سوق طويق الشعبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر طيلة أيام فصل الشتاء .