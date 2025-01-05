خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومتمردين في الهند

أعلنت الشرطة الهندية أن "تبادلا لإطلاق النار في غابة بوسط البلاد بين قوات من الأمن ومتمردين ماويين أدى إلى مقتل أربعة مقاتلين منهم على الأقل وشرطي".

ويقول الماويون الذين يقودون تمردا سقط فيه عشرات آلاف القتلى منذ العام 1967، إنّهم يقاتلون من أجل الفقراء في المناطق الريفية.

وكثفت القوات الحكومية عملياتها العام الماضي لإنهاء هذا النزاع المسلح المستمر منذ عقود.

قُتل نحو 287 متمردا في عام 2024، وفقا للأرقام الحكومية.

واندلعت الاشتباكات مساء السبت في غابة أبوجهماد، معقل المتمردين (الناكساليت)، وهي منطقة نائية وقليلة السكان في جنوب ولاية تشهاتيسجاره.