"كتيبة جنين": سيطرنا على سلاح "RPG" استخدمه أمن السلطة الفلسطينية في استهداف المنازل بمخيم جنين

أعلنت كتيبة جنين في "سرايا القدس"، عن السيطرة على "سلاح آر بي جي استخدمه عناصر أمن السلطة الفلسطينية في استهداف المنازل بمخيم جنين".

وفي وقت سابق من اليوم، تجددت الاشتباكات بين قوات من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومسلحين من الفصائل الفلسطينية في مخيم في شمال الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت الاشتباكات بعد تصدي المسلحين لمحاولة قوات أمن السلطة التقدم نحو المخيم الذي تواصل أجهزة السلطة حصاره لليوم الثاني والثلاثين على التوالي.

وطالبت هيئات وفعاليات فلسطينية جميع الجهات باحتواء الموقف ودعت السلطة لوقف عمليتها في جنين.