نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، أن "بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الاميركي جو بايدن وصل للدوحة للانضمام لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط وصل للدوحة للانضمام لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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