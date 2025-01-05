افادت وكالة "سانا" نقلا عن مسؤول إدارة العمليات العسكرية بدرعا، بأن "قواتنا توجهت إلى موقع بمدينة الصنمين شهد اشتباكات عنيفة"، مشيرة الى انه "تم الاتفاق على فض الاشتباكات في الصنمين فورا بعد تدخل قواتنا".

كانت هذه تفاصيل خبر سانا عن مسؤول إدارة العمليات العسكرية بدرعا: تم الاتفاق على فض الاشتباكات في الصنمين فورا بعد تدخل قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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