شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: أمطار غزيرة غدًا الإثنين على عدة مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز العصيمي، أن يوم غد الإثنين سيشهد حالة مطرية غزيرة، من بعد الظهر والمساء.

وأوضح أن، حائل والقصيم وشرق الحدود الشمالية جهة رفحاء وغرب حفر الباطن، عفيف خصوصا الأجزاء الشمالية والغربية منها وشرق الطائف، ستكون الأكثر تأثرًا.

وأشار إلى أن مساء غد وصباح الثلاثاء سيشهد أمطار متفرقة، للدوادمي والوشم وشمال الرياض القريب جهة المحمل وحريملاء وثادق.

وأبان أنه يلاحظ ضعف نسبي في توقعات الزلفي والغاط وسدير، والسبب ناتج عن تعمق المنخفض العلوي للجنوب الشرقي ودخول التيارات الهابطة بشكل سريع.