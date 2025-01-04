شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يعتمد مشروع المسعف المدرسي بالتعاون مع وزارة الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، اعتماد الإطار التنظيمي لمشروع “المسعف المدرسي”، بالتعاون مع وزارة الصحة، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتوفير الإسعافات الأولية في المدارس.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين تحت إشراف وكالة تنمية قدرات الطلاب، وذلك بتمثيل من إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

و تشمل المرحلة الأولى من المشروع تأهيل 500 مدرب مركزي من كوادر الشؤون الصحية المدرسية، حتى يحصل كل مدرب على ترخيص من هيئة الهلال الأحمر، لتدريب الكوادر الإدارية والتعليمية على برنامج “سفير الحياة” على مدار عامين دراسيين.

وتسعى المرحلة الثانية إلى توطين التدريب في المدارس، من خلال تأهيل كوادر صحية مدربة ومجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وكُلِّف مدير قسم الشؤون الصحية المدرسية منسقًا للمشروع، من أجل التواصل مع ضابط الاتصال من هيئة الهلال الأحمر لضمان تنفيذ مرحلة التدريب المركزي في المواعيد المحددة.

فيما سيتم ترشيح المدربين المركزيين بناءً على الأعداد المقررة لكل إدارة تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.