الامارات | باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي، على حساب نظيره موناكو 1-0، على ملعب 974 في قطر.

سجل عثمان ديمبيلي هدف اللقاء في الدقيقة 90+2، بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها ديمبيلي في الشباك.

ويعد هذا اللقب هو رقم 13 في تاريخ سان جيرمان في بطولة السوبر الفرنسي.