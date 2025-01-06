الامارات | باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي، على حساب نظيره موناكو 1-0، على ملعب 974 في قطر.
سجل عثمان ديمبيلي هدف اللقاء في الدقيقة 90+2، بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها ديمبيلي في الشباك.
ويعد هذا اللقب هو رقم 13 في تاريخ سان جيرمان في بطولة السوبر الفرنسي.
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