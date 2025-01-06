شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تقترب Apple من ابتكار ميزة ذكاء اصطناعي تضاهي Live Translate؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعد ميزة Live Translate الموجودة فى أحد الهواتف المحمولة هي أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر فائدة على الهاتف، وباستخدام هذه الميزة يمكن لشخصين يتحدثان لغتين مختلفتين فى إجراء محادثة هاتفية بناءة يتم ترجمتها في الوقت الفعلي حتى يتمكن كل طرفي المكالمة من فهم الطرف الآخر تمامًا.

هل يمكنك التفكير في أي ميزة من ميزات Apple Intelligence مفيدة بنفس القدر؟ قد تكون ميزة Genmoji مفيدة لبعض الأشخاص، ولكن ليس بنفس الطريقة، لا يزال أمام Apple بعض العمل الجاد في مجال الذكاء الاصطناعي .

في هذه المرحلة، الميزة الوحيدة للذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها كل يوم على هاتفي iPhone 15 Pro Max هي تكامل ChatGPT مع Siri، ومن المتوقع أن تطرح Apple المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي لـ Apple Intelligence ونأمل أن تكون بعضها مفيدة مثل Live Translate.

وبالحديث عن Apple Intelligence، قبل إصدار iOS 18.2 لنشر الدفعة الثانية من Apple Intelligence على أجهزة iPhone المتوافقة، قالت Apple أن Apple Intelligence تشغل 4 جيجابايت من مساحة التخزين على جهاز iPhone الخاص بك ، لكن هذا قد تغير.

مع نظام التشغيل iOS 18.2، أصدرت Apple ميزة Image Playground وGenmoji وتكامل ChatGPT مع Siri والمزيد، والآن، تشغل Apple Intelligence 7 جيجابايت من مساحة التخزين على جهاز iPhone متوافق، و إذا كان جهاز iPhone 15 Pro و iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro يحتوي على 128 جيجابايت فقط من مساحة التخزين، فقد انتقلت Apple Intelligence من شغل 3% من مساحة التخزين على جهازك إلى 5.5% في لمح البصر.

فى نفس السياق، يأتى الحد الأدنى لمساحة التخزين على iPhone 15 Pro Max و iPhone 16 Pro Max هو 256 جيجابايت مما يمنحك مساحة أكبر قليلاً ويسمح لك بعدم التفكير مرتين في مقدار مساحة التخزين التي تشغلها AI على جهاز iPhone الخاص بك إذا كان لديك أحد هذه الطرز.

ومن المحتمل أن تستمر Apple Intelligence في استهلاك المزيد من مساحة التخزين مع مرور الوقت مما يعني أنه في النهاية ستبدأ المزيد من الطرز ، وليس فقط iPhone Pro Max بسعة تخزين 256 جيجابايت ، نظرًا للحد الأدنى من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) البالغة 8 جيجابايت اللازمة لجهاز iPhone لتشغيل Apple Intelligence ، فقد تأكدت Apple بالفعل من أن بعض الطرز مثل iPhone 16 و iPhone 16 Plus مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

وبعد كل شيء، جاء iPhone 15 و iPhone 15 Plus، اللذان لا يدعمان Apple Intelligence، بسعة 6 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن iPhone SE 4 ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت حتى يتمكن من دعم Apple Intelligence.

وعلى الرغم من إمكانية تعطيل Apple Intelligence ، إلا أنه يشبه صندوق باندورا، بمجرد تثبيته على هاتفك، قد لا تتمكن من استعادة كل مساحة التخزين التي خصصها جهاز iPhone للذكاء الاصطناعي حتى إذا قمت بتعطيل Apple Intelligence.