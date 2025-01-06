وول ستريت جورنال: إدارة بايدن ستعلن اليوم تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن ستعلن اليوم تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا في بادرة محدودة على دعم الحكومة الجديدة.
وأوضحت الصحيفة، أن "تخفيف القيود على المساعدات يعكس حذر واشنطن بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا حتى يتضح نهج قادتها الجدد".
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