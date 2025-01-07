الاقتصاد

أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض

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واس - الرباط 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.19%، عند 15.529,16 نقطة.
وسجل مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة تراجعًا بنسبة 0.13%، ليستقر عند 1.258,54 نقطة.

بورصة المغرب

كما أغلق مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، منخفضًا بنسبة 0.46% بمجموع 1.084,11 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 516 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 787 مليار درهم مغربي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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