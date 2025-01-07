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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.19%، عند 15.529,16 نقطة.
وسجل مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة تراجعًا بنسبة 0.13%، ليستقر عند 1.258,54 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 516 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 787 مليار درهم مغربي.
وسجل مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة تراجعًا بنسبة 0.13%، ليستقر عند 1.258,54 نقطة.
بورصة المغربكما أغلق مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، منخفضًا بنسبة 0.46% بمجموع 1.084,11 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 516 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 787 مليار درهم مغربي.