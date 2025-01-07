شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

بورصة المغرب

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.19%، عند 15.529,16 نقطة.وسجل مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة تراجعًا بنسبة 0.13%، ليستقر عند 1.258,54 نقطة.كما أغلق مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، منخفضًا بنسبة 0.46% بمجموع 1.084,11 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 516 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 787 مليار درهم مغربي.