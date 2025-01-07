شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم "الدعم السريع" السودانية بارتكاب "إبادة جماعية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت الولايات المتحدة الثلاثاء، قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش في السودان منذ عام 2023، بارتكاب "إبادة جماعية" في إقليم دارفور، والقيام بشكل "منهجي" بقتل رجال واغتصاب نساء لانتمائهم الأثني.

كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، وسبع شركات مرتبطة بقواته تتهمها بالمشاركة في تمويلها وشراء المعدات العسكرية لصالحها، والمساهمة تاليا في "استمرار النزاع في السودان" الذي اندلع في أبريل 2023.

