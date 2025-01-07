شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس تقفل على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة ‏‏0.46 بالمئة، ليصل عند 9858.69 نقطة.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة 4.801 مليون دينار تونسي أي بنحو 1.512 مليون دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 11 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 35 أخرى، واستمرار ‏أسهم 15 شركة على ثبات.‏