بايدن: يجب عدم نسيان اقتحام مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات أو التظاهر بأن ذلك لم يحدث

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن أحداث 6 كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات، لا ينبغي نسيانها أو تكرارها.

وفي حديث للصحافيين في البيت الأبيض، لفت بايدن الى انه "لا أعتقد أنه يجب أن نتظاهر بأن هذا لم يحدث".

وأضاف بايدن "أعتقد أن ما فعله كان تهديدا حقيقيا للديموقراطية"، مردفا "أنا متفائل بأننا تجاوزنا ذلك".

وحذر "لا ينبغي أن يتكرر ذلك، ولا أعتقد أنه ينبغي نسيانه"، مؤكدا على جهوده لضمان "انتقال سلس" للسلطة.