السعودية | القيادة تهنئ السيدة كارين كليرـ سوتر بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كارين كليرـ سوتر، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كارين كليرـ سوتر، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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