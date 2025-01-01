سلطات نيو أورليانز: 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس

أعلنت سلطات نيو أورليانز، عن "سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس".

هذا ونقلت شبكة "سي بي إس" عن الشرطة وشهود عيان، أن "سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار"، لافتةً الى أننا "نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس".

وذكرت شرطة نيو أورليانز، أن "حادث الدهس كان متعمدا".