أعلنت سلطات نيو أورليانز، عن "سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس".
هذا ونقلت شبكة "سي بي إس" عن الشرطة وشهود عيان، أن "سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار"، لافتةً الى أننا "نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس".
وذكرت شرطة نيو أورليانز، أن "حادث الدهس كان متعمدا".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات نيو أورليانز: 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.