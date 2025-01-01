أمانة جدة تعزز الأعمال الجيومكانية عبر ورشة عمل عن البوابة الجيومكانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "نظام البوابة الجيومكانية" بهدف تمكين منسوبي الأمانة من استخدام التقنيات الحديثة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال منصة تفاعلية موحدة تخدم قطاعات الأمانة وقطاع الأعمال، وتمكن المستفيدين من عرض البيانات الجيومكانية والاستفادة من الأدوات الخاصة المتاحة للتحليل والقياس، وتطوير الرقابة، وتحسين جودة الخدمات. وعرضت الورشة تعريفاً بالنظام واستخداماته العملية، بالإضافة إلى نماذج تطبيقية وتفاعلية. قدمها عدد من الخبراء المتخصصين في مجال نظم المعلومات الجيومكانية. وتتميز البوابة بمجموعة من الخصائص تتمثل في إدارة واستعراض البيانات الجيومكانية، والربط بين البيانات المكانية والوصفية، وإصدار التقارير والإحصائيات، ومن ذلك توفير خرائط الأساس لمدينة جدة، الصور الجوية عالية الدقة، وخاصية كشف التغير الزمني، والمسح التصويري البانورامي ، كما تتيح أكثر من 250 طبقة جغرافية، وما يزيد عن 35 من الخدمات وأدوات التحليل والقياس.

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